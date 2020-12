Den ehemaligen Mitarbeiter der IT-Sicherheit bei Leonardo verdächtigen die Ermittler in Neapel, 94 Computer mit Spionage-Programmen infiziert zu haben. Der Chef der IT-Sicherheit der Firma wurde unter Hausarrest gestellt, weil er angeblich Beweise manipuliert haben soll, berichteten italienische Medien. Er soll vertrauliche Informationen zu elektronischen Systemen an Bord von Militärflugzeugen erbeutet haben. Die Hacker drangen in die Computer eines Leonardo-Standorts in der Nähe von Neapel ein.