Die Erklärungen der Täter über die Herkunft der Gelder variieren und werden an aktuelle Geschehnisse angepasst. In Wirklichkeit, so BK und FMA, stammen sie aus Straftaten von Drogenhandel über Betrug bis hin zu Steuervergehen. Mit den von den Angeworbenen mitgesendeten Legitimationsdokumenten eröffneten die Kriminellen ohne deren Wissen weitere kriminelle Geldwäsche-Konten.