Auch bei Gesetzesinitiativen dürften Bestmarken purzeln

Auch in puncto Gesetzesinitiativen dürften die Bestmarken purzeln: In diesem Kalenderjahr gab es neben einigen türkis-grünen Anträgen im Parlament selbst bisher 83 Regierungsvorlagen. Zum Vergleich: Die türkis-blaue Regierung schickte in ihrem Bestehen rund 100 davon ins Parlament; unter der vorerst letzten Großen Koalition waren es gut 300.