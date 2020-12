Atlético darf sich berechtigte Hoffnungen machen, um den ersten Meistertitel in der Primera Division seit 2014 mitzumischen. Für Suárez (oben im Bild) und Co. ist daher nicht nur die Partie in Österreich von großer Bedeutung. Am Samstag steigt bei Real das „Derbi madrileño“. Die „Königlichen“ sind an der Spitze derzeit der einzige namhafte Rivale Atléticos, Barcelona liegt bereits zwölf (!) Zähler zurück. Umso reizvoller wäre daher ein Erfolg am Samstag, der den Punkte-Polster auf Erzrivale Real bereits auf neun Zähler anschwellen lassen würde.