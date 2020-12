Besonders die Gemeinden Zell am See, Mittersill und Lend haben die Niederschläge hart getroffen. Seit den frühen Morgenstunden waren die Floriani vor Ort im Einsatz: „Wir waren damit beschäftigt, Keller auszupumpen, Straßen freizuräumen und Murenabgänge zu beseitigen“, berichtet Julian Kirnstötter von der Feuerwehrzentrale. Nach einer kurzen Regenpause am Vormittag hat es am Sonntagnachmittag erneut stark zu regnen begonnen.