Sie unterrichtet zurzeit drei Kinder, zwei davon sind Autisten. Maskenpflicht gilt für ihre Schüler nicht. „Das Problem an den Masken ist, dass uns die Schüler oft gar nicht mehr erkennen. Deswegen bin ich froh, dass meine Schützlinge keine brauchen“, so die Pädagogin. Die anderen Schüler müssen einen Mundschutz tragen. „Uns fehlt die Nähe zueinander am meisten. Oft kannst gar nicht so schnell schauen, da hängt wer an dir und gibt dir ein Bussi“, schmunzelt Direktorin Gabriele Haider.