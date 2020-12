„Wir haben dazu noch 6700 Personen aus dem Pflichtschulbereich dazugerechnet. Leider waren diese bereits in den 10.611 inbegriffen und wir kamen fälschlicherweise auf die 17.500 Personen“, klärt Mair auf. Diese falsche „Soll-Zahl“ habe man anschließend ans Bundesheer weitergeleitet. „Es ist weiter nichts passiert, wir haben dadurch quasi eine großzügige Reserve an Test-Kapazitäten gehabt“, so Mair.