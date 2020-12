0,28 Prozent Anteil

Insgesamt konnten bei „Tirol testet“ innerhalb von nur drei Tagen in etwa gleich viele Personen getestet werden wie innerhalb der vergangenen zehn Monate in Tirol: 220.713 Personen haben bis dato in Tirol die Möglichkeit genutzt, kostenlos ihren aktuellen Corona-Status zu überprüfen - knapp ein Drittel der zur Testung eingeladenen Personen (32,05 Prozent). Aus allen Testungen resultierten 620 positive Antigen-Testergebnisse. Das sind 0,28 Prozent aller durchgeführten Antigen-Testungen.