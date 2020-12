Ausweichen scheitert an den Möglichkeiten

Eine Alternative zur Maskenpflicht wäre, so Experten, Klassen auszudünnen. Das scheitert am fehlenden Platz: Ein durchschnittlicher AHS-Standort hat 30 Klassen. Sind nicht alle am selben Ausweichstandort, wird der Unterricht unmöglich, sagt Lehrergewerkschafter Herbert Weiß: „Ich kann ja die Lehrer nicht den ganzen Tag auf Wanderschaft schicken zwischen dem Schulgebäude und irgendeinem Festsaal.“ Nicht das einzige Problem: In Wien wollte eine Volksschule Räumlichkeiten an einer Uni nutzen - aber die Kinder waren zu klein für die Bänke. Das Ausweichen in ein Kino scheiterte an den Lichtverhältnissen.