Wieder nichts! Die 99ers unterlagen Bozen daheim in einem knappen Spiel 1:2 - es war die fünfte Niederlage in Folge. Dazu fällt nun auch Dominik Grafenthin aus. Jetzt bleiben erst einmal zwei Tage zum Verschnaufen, ehe es schon am Mittwoch das dritte Mal in elf Tagen daheim gegen Salzburg geht.