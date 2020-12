Mit Wut und Unverständnis haben Menschen am Sonntag auf den Vandalenakt in der Wiener Innenstadt reagiert: Fünf Wochen nach dem Terroranschlag wurde die Gedenkstätte, wo für die Opfer des Attentäters zahlreiche Kerzen und Blumen aufgestellt worden waren, an etlichen Stellen völlig zerstört. Sonntagabend tauchte dann ein Video auf, das eine vermummte Gestalt, vermutlich eine Frau, zeigt, die reihenweise Kerzen umtritt.