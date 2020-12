Die Testungen der Pädagoginnen und Pädagogen wurden am Wochenende mit dem vom Bund zur Verfügung gestellten IT-System durchgeführt. Nachdem die Pannen beim Anmeldevorgang bzw. der Terminvergabe offenbar bereinigt werden konnten, wird das Land OÖ nun auch mit diesem System die Massentestung der Bevölkerung von 11. bis 14. Dezember 2020 umsetzen. „Nachdem die Anlaufschwierigkeiten offenbar bereinigt werden konnten, blicken wir auf solide Erfahrungen mit dem vom Bund zur Verfügung gestellten System zurück und werden dieses auch in Oberösterreich bei der freiwilligen Corona-Testung anwenden“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander.