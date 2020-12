Denn als der Bursche am Boden liegt und von zwei Beamten fixiert wird, schreit er – offenbar vor Schmerz – auf. Dann kommt ein dritter Polizist dazu. Augenzeugen fürchten, der 19-Jährige könnte in der Lage am Boden keine Luft mehr bekommen. Daraufhin rennen zwei Männer auf den Burschen und die Polizisten zu. Sie sind offenbar in Sorge um die Gesundheit des am Boden Liegenden.