Wengraf wurde am 10. Mai 1924 in Wien geboren. Die Tochter eines Versicherungsdirektors besuchte nach der Matura in Wien die Schauspielschule und debütierte 1946 am Volkstheater. Weitere Theaterstationen der Schauspielerin waren das Burgtheater, das Salzburger Landestheater, das Nationaltheater Mannheim, die Städtischen Bühnen Frankfurt/Main und das Düsseldorfer Schauspielhaus. Im Theater in der Josefstadt debütierte sie 1955 als Anne in „Die liebe Familie“ von Felicitas Douglas.