Die Situation in den Vorarlberger Spitälern hat sich in den vergangenen Tagen entspannt: In Summe wurden mit Stand 6. Dezember 130 Covid-Patienten stationär betreut, davon liegen 25 auf einer Intensivstation. Zum Vergleich: Am 19. November hatten die Spitäler noch 223 Covid-Patienten zu versorgen, davon benötigten 44 eine intensivmedizinische Betreuung. Unterm Strich stehen noch 38 freie Intensivbetten für alle Patientengruppen zur Verfügung. Auch beim Personal hat sich die Lage entschärft: 82 Mitarbeitende sind aktuell positiv getestet, 19 weitere in Quarantäne.