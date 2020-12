Von Stromausfällen besonders betroffen waren der Bezirk Osttirol sowie das hintere Ötztal. „Hier kam es aufgrund der massiven Schneelast zu mehreren Baumbrüchen auf die 110-kV-Leitung“ so Tinetz-Geschäftsführer Thomas Rieder. Bis zum Abend waren die Störungen weitgehend behoben. Weitere Ausfälle gab es in der Brennergegend. Am Sonntagnachmittag waren 700 Haushalte in Nordtirol und 2300 Haushalte in Osttirol nicht versorgt.