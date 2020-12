Ich bin kein Frühaufsteher, also keine Termine vor 10 Uhr. Ich liebe es, am Morgen zu Hause langsam in den Tag zu starten. Dafür verzichte ich auf das Mittagessen und hole so die Zeit wieder herein. Am Nachmittag kümmere ich mich um Kundenwünsche, Mitarbeiteranliegen und Administratives. Ich versuche, immer am Puls zu sein. Ich bin kein Zahlenmensch und folge dem Motto: „Wenn wir zufriedene Kunden und Mitarbeiter haben, dann stimmen die Zahlen sowieso!“