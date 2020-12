Forderungen aus Oberösterreich

Wie die „Krone“ erfuhr, scheinen in dem Anti-Terror-Paket auch mehrere Forderungen berücksichtigt zu werden, die der oö. Landtag auf VP-Initiative am 12. November mit Zustimmung von FPÖ und Grünen (aber ohne SPÖ) in einem Initiativantrag an den Bund verabschiedet hatte. Wie zu hören ist, kommen Verschärfungen u.a. im Umgang mit Vereinen, der Staatsbürgerschaft, der Überwachung von Gefährdern, im Waffengesetz sowie bei der Überwachung von Finanzströmen. Damit wären etliche Wünsche aus Oberösterreich (Vereine, Staatsbürgerschaft, Überwachung, präventive Inhaftierung von Gefährdern) untergebracht.