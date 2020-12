Golfer Matthias Schwab hat bei den South African Open in Sun City nach einer abschließenden 73er-Runde Endrang 14 belegt! Damit büßte der Steirer am Schlusstag zwei Positionen ein. Sein Rückstand auf den mit fünf Schlägen Vorsprung überlegen siegreichen Südafrikaner Christiaan Bezuidenhout betrug satte 14 Schläge. Schwab kam am Sonntag auf zwei Birdies (Schlaggewinn) und drei Bogeys (Schlagverlust) und blieb somit eins über Par.