„Der Unterricht soll so normal wie möglich stattfinden“, betont eine Sprecherin der Bildungsdirektion. Ein Normalbetrieb ist in den Fächern Musik oder Sport nicht möglich. Singen ist untersagt, Sport ist nur in Straßenbekleidung erlaubt. Kontaktsportarten sind generell verboten. Der fachpraktische Unterricht wird ausgesetzt. Trotz allem sind sich die Bildungsverantwortlichen einig: „Hauptaufgabe ist es, Schülern in dieser außergewöhnlichen Zeit die beste Ausbildung zu ermöglichen.“