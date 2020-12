Es war Sonntag, kurz nach 4 Uhr früh, als die Christkindl-Hütte am Welser Stadtplatz brannte. Anrainer schlugen via Notruf Alarm. „Bei unserer Ankunft ist die Hütte schon in Vollbrand gestanden“, sagt Dominik Primetzhofer, Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Flammen konnten zwar rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, die Holzkonstruktion war jedoch schwerstens beschädigt. Geschätzter Schaden: 20.000 Euro. Für die Kinder gibt es derzeit keine Möglichkeit mehr, ihre Briefe ans Christkind zu deponieren. Denn auch der Postkasten für die Weihnachtswünsche der Kleinen war betroffen. „Das ist schon tragisch“, so Primetzhofer, selbst Familienvater.