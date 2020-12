Die Wölfe, die derzeit in der nahen Schweiz durch Wald und Wiese streifen, sind keine Kostverächter. Zehn tote Schafe und eine gerissene Ziege allein im vergangenen Monat gehen auf das Konto der zwei bis drei Beutegreifer, die in Rheintal und Umgebung eine Heimat gefunden haben. Die Schweizer Behörden reagieren auf die vermehrten Wolfsrisse, indem sie den Weideschutz forcieren wollen. Den Bauern aus der Region wurde von den zuständigen Stellen bereits empfohlen, die Tiere nachts nicht mehr draußen auf der Weide zu lassen, sondern sie in einem Stall unterzubringen. Das Aufstellen von Elektrozäunen soll den Wolf zusätzlich davon abhalten, seinen Speiseplan mit Schaf oder Ziege aufzufetten.