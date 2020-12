Mit Ende des strengen Lockdowns am 6. Dezember wird in Oberösterreich das Besuchsverbot in Spitälern gelockert. Es werden ab 7. Dezember die Vorgaben des Bundes übernommen, teilte Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) mit. Patienten, die länger als eine Woche im Spital aufgenommen sind, dürfen einmal pro Woche von einer Person besucht werden. Ausnahmen gibt es bei Minderjährigen, rund um die Geburt und im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung.