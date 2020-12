Appell mitzumachen

Stelzer und Haberlander bedankten sich bei all diesen Personen sowie bei den Pädagogen für die zahlreiche Teilnahme an den Testungen: „Sie haben auf diese Weise den Grundstein für eine möglichst sichere Rückkehr in den Präsenzunterricht möglich gemacht.“ Gleichzeitig appellierten sie an alle Oberösterreicher, bei den Testungen kommende Woche mitzumachen.