Herausforderungen im Schulalltag

An seiner Schule habe es durchgehend Präsentunterricht gegeben. Dabei habe es genützt, dass schon aus dem ersten Lockdown viel an Unterrichtsmaterial vorbereitet gewesen sei, für die Eltern herunterladbar auf der Schulhomepage. Nicht alle Eltern hätten ja ihre Kinder in die Schule geschickt, etwas ein Fünftel war im Homeschooling. Die Bildungsdirektion war im Vorfeld „absolut bemüht“, auch vom Ministerium sei einiges gekommen. Aber: „Wir sind eine Spezialschule, das wurde manchmal nicht mitbedacht“, sagte der Direktor. Vor allem die Hygiene- und Abstandmaßnahmen seien vielen Kindern nicht kognitiv vermittelbar gewesen. Manche der Schüler seien eben auf einem nicht ihrem tatsächlichen Alter entsprechenden kognitiven Level.