Collins ist sich sicher: Der Lockdown habe sie noch mehr zueinander geführt, weil es in den letzten Monaten keine Ablenkung von außen gegeben habe. Deshalb habe sie ihren Verlobten so gesehen, wie er tatsächlich ist. „Wir kommen alle wirklich zum Kern dessen zurück, wer wir ohne die Schichten der Gesellschaft sind. Wenn man jemanden von seiner besten und schlechtesten Seite gesehen hat und man immer noch bei ihm ist, ist das eine schöne Sache“, so die 31-jährige „Emily in Paris“-Beauty.