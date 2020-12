Knapp an einer Katastrophe vorbei schrammten in der Nacht auf Sonntag sieben Passagiere eines Zugs auf der Südbahn bei Kottingbrunn im Bezirk Baden in Niederösterreich. Der Lokführer hatte gerade noch eine Notbremsung einleiten können, ehe Geister-Güterwaggons - sie waren von selbst losgerollt - in die Garnitur krachten. Keine Verletzten!