Das Krampus- und Nikolaus-Wochenende ist in Österreich ganz im Zeichen der ersten großen Massentests auf Infektionen mit SARS-CoV-2 gestanden. Nach der Salzburger Gemeinde Annaberg-Lungötz in der vergangenen Woche starteten am Freitag die Massentests in Vorarlberg, Tirol und Wien unter teils regem, teils aber auch mäßigem Zuspruch. In den sechs anderen Bundesländern wurde vor der Wiedereröffnung der Pflichtschulen am Montag das Personal in Schulen und Kindergärten getestet.