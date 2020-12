Die Gewinner der Gutscheine

Hunderte Einsender nahmen an der Verlosung von Tiroler Christbaumproduzenten, Bauernbund und „Krone“ teil, die Gutscheine an die Gewinner kommen nun per Post. Das sind die Glücklichen: Abentung Bianca, Götzens; Bliem Birgt, Langkampfen; Burghard Sonja, Innsbruck; Coradello Maria, Wörgl; Deutinger Milla, Waidring; Dieser Inge, Kappl; Ellmerer Jürgen, Langkampfen; Erler Marita, Telfs; Etzenberger Angelika, Innsbruck; Fantin Günther, Schwaz; Grünbacher Maria, Kössen; Haberl Maria, Alpbach; Hackl Gertrude, Zams; Haider Karla, Imst;