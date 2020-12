Die „Air Force One“ schwebt ein und kommt hinter der Tribüne auf dem Rollfeld zum Stehen. Zwei Kräne halten in Valdosta im US-Bundesstaat Georgia die riesige amerikanische Nationalflagge im Wind. Tausende Anhänger jubeln in Erwartung an die „Siegeskundgebung“ von Donald Trump. Mit First Lady Melania an seiner Seite schreitet der US-Präsident zu patriotischen Klängen ans Podium. Seit vier Wochen ist klar, dass er die Wahl gegen Joe Biden verloren hat. Aber er klammert sich an die Macht.