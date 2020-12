Umstrittene Reform in Afghanistan: Nach Plänen des Bildungsministeriums sollen Grundschüler künftig für mehrere Jahre in Moscheen unterrichten werden. Der Islam solle eine wichtigere Rolle im Bildungswesen erhalten, teilte die Behörde am Wochenende mit. Kritiker sehen einen Schritt zur „Talibanisierung“ des Landes.