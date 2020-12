Adventszeit so still wie noch nie

Auch in der Adventszeit, die normalerweise von Gesang und Auftritten geprägt ist, verstummen die Chöre virusbedingt. „Es ist heuer auch für uns die stillste Zeit des Jahres“, sagt Guttmann wehmütig. Auch das Anklöpfeln, bei dem er seit Jahren mit Sängern von Haus zu Haus zieht, ist heuer untersagt. Deshalb hat er sich für seine zwölf Schüler der 5b Klasse am PG Borromäum etwas besonders einfallen lassen: