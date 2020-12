Die Polizei hat am Samstagabend in der Stadt Salzburg zwei Raser erwischt. In der Salzburger Straße Richtung stadtauswärts wurde ein österreichischer Lenker mit 105 km/h statt erlaubten 50 gemessen. In der Münchner Bundesstraße stadtauswärts fuhr ein deutscher Fahrer 94 km/h. Erlaubt wären an der Stelle 50 km/h.