Ein 43-jähriger Bulgare fuhr am 6. Dezember gegen 2.45 Uhr mit einem Kraftwagenzug, bestehend aus dem LKW und einem Anhänger, auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Er wollte an der Raststation Ansfelden Nord eine Pause machen. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte er frontal den Anpralldämpfer auf Höhe der Ausfahrt und kam auf der Leitschiene zum Stillstand. Der Bulgare wurde durch nachkommende Fahrzeuglenker aus dem Fahrzeug befreit.