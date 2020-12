Trotz der ernsten Corona-Lage in Israel hat sich die Stadt Bethlehem, die als Geburtsort von Jesus gilt, entschlossen an der traditionellen Feier zur Beleuchtung des zentralen Weihnachtsbaums auf dem Krippenplatz festzuhalten. Am Samstag wurde sein Anknipsen mit einem Feuerwerk gefeiert. Wegen der Covid-19-Pandemie fehlten freilich die sonst üblichen Menschenmengen.