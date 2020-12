NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger drängte am Sonntag auf den Ausbau der Corona-Testungen in Österreich. Besonders wichtig seien dabei die Pflegeeinrichtungen und Schulen, die wesentlich öfter getestet werden müssten. Auch der Wirtschaftspolitik in Österreich stellt die Parteichefin ein schlechtes Zeugnis aus. Eine Impfpflicht, wie sie zuletzt diskutiert wurde, lehnt sie als „kontraproduktiv“ ab.