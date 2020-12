Bayern-Retter Thomas Müller präsentierte sich nach seinen zwei schönen Tor-Grüßen an Joachim Löw beim 3:3-Spektakel in der deutschen Bundesliga gegen starke Leipziger auch als cleverer Selbstvermarkter. Der ausgemusterte Ex-Weltmeister ließ große Taten für ein DFB-Comeback sprechen, biederte sich beim Bundestrainer aber nicht an. Alle Deutschen müssten alles dafür tun, „dass wir wieder Schwung reinbringen in die Bude“, sagte Müller am Samstag zum Thema Nationalteam.