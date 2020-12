Eine wüste Rauferei unter fünf Beteiligten hat am Samstagabend in Wien-Meidling für einen der Männer mit einem Nasenbeinbruch geendet. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam es zu der Auseinandersetzung gegen 20 Uhr in der Wienerbergstraße, nachdem ein Trio einen 33-Jährigen verprügelt hatte. Dieser holte seinen ein Jahr jüngeren Bruder für eine zweite Runde, bei der auch ein Hammer zum Einsatz kam.