Der erste große Showauftritt von Helene Fischer in diesem Jahr wurde am Samstagabend für die Sängerin sehr emotional. Bei einer wundervollen Überraschung während der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ kämpfte die 36-Jährige, die sich in den letzten Monaten eine Auszeit gegönnt hatte, sichtlich mit den Tränen.