In Wien-Ottakring hat am Samstagnachmittag ein 32-jähriger Autolenker einen 56-jährigen Autofahrer und dessen 57-jährige Beifahrerin mit einer Schreckschusspistole bedroht, weil sich das Paar darüber aufgeregt hatte, dass der Mann ihnen an der Kreuzung Seeböckgasse - Franz-Peyerl-Gasse den Vorrang genommen hatte.