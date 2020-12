Bei einer polizeilichen Verkehrskontrolle ist am Samstag in Klagenfurt ein Pkw aufgehalten worden, indem sich vier Männer (drei Klagenfurter und ein Villacher zwischen achtzehn und einundzwanzig Jahren) befanden. Die vier Personen trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und konnten auch nicht nachweisen, dass sie in einem gemeinsamen Haushalt wohnen.