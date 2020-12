Auf die Frage, wie viel Hoffnung er nun für die beiden letzten Spiele in diesem Jahr - auswärts am kommenden Samstag gegen Aufsteiger Ried und dann eine Woche später am 19. Dezember in Hartberg - noch habe, lautete Pastoors Antwort: „Wenn ein Trainer auf Hoffnung geht, dann sollte er besser aufhören, weil so geht es nicht. Aber wir können nicht eine ganze Mannschaft austauschen, das ist auch Blödsinn. Aber lassen wir uns das noch einmal überlegen. Das ist etwas, was man sich eigentlich nie überlegt, aber warum nicht.“