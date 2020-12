Klosterneuburg besiegt Wels

Rekordmeister Klosterneuburg Dukes gelang indes ein umkämpfter und knapper 94:90-Heimsieg gegen Wels. Am Ende entschieden am Samstag die stärkeren Nerven von der Freiwurflinie zugunsten der Niederösterreicher. Damit behaupten die Klosterneuburger auch Platz eins in der Liga. Bei den Oberösterreichern erreichte Kapitän Davor Lamesic mit seinem 700. Bewerbsspiel einen weiteren Meilenstein seiner beeindruckenden Karriere.