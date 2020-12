Jesse Marsch (Trainer Red Bull Salzburg): „Eine unreife Leistung! Am Ende haben wir das auch gegen Sturm gehabt. Wenn wir nicht die richtige Leidenschaft, Power und Energie bringen, dann kommt der Gegner mehr und mehr in das Spiel und es wird schwieriger. Vor dem Spiel habe ich der Mannschaft erklärt was wir brauchen, in der ersten Halbzeit haben wir das nicht gezeigt, wir waren ganz ruhig, kein Reden auf dem Platz, keine Klarheit - und dann findet der Gegner mehr und mehr Energie. Wir können eine junge Mannschaft sein, aber nicht naiv. Es hatte nicht so viel mit Taktik zu tun heute.“