Aufgrund des anhaltenden starken Schneefalles im Virgental wurden bereits am Samstagnachmittag von der Gemeindeeinsatzleitung Prägraten am Großvenediger insgesamt 29 Personen aufgefordert, ihre Wohnhäuser zu verlassen. Ein Lawinenabgang am Abend bestätigte diese Entscheidung auf eindringliche Weise.