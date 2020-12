Ökosystem würde grundlegend verändert werden

Was die Naturschützer besonders ärgert: „Der Kriterienkatalog für den Wasserkraftausbau in Tirol ist hinfällig, wenn er ohnehin von politischen Entscheidungen überstimmt wird!“ Werden alle Kraftwerksprojekte umgesetzt, gibt es auf mehr als 42 Flusskilometern Wasserableitungen.

Das verändere das Ökosystem des Flusses grundlegend. Götsch: „Direkt in der geplanten Ausleitungsstrecke finden sich die europaweit wichtigsten Vorkommen der vom Aussterben bedrohten deutschen Tamariske.“ Außerdem gebe es mehrere Brutplätze von heimischen Tieren.