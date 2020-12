Sturm lieferte mit dem 4:0 bei der Austria das nächste Statement am Weg zurück zu den echten Top-Teams der Liga ab. Die Grazer Elf von Christian Ilzer zeigt Werte wie in den vergangenen Titel-Saisonen. Für den schwarz-weißen Cheftrainer war‘s an seiner alten Wirkungsstätte ein Sieg der ganz speziellen Sorte.