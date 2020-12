Kaum Wartezeiten

Der „Krone“-Lokalaugenschein an verschiedenen Stationen ergab am Samstag ein geordnetes Bild: Einer nach dem anderen wurde ohne lange Wartezeit getestet, war nach etwa 5 Minuten fertig - von Chaos und langen Schlangen keine Spur. Zu den Massentests äußern wollte sich aber kaum wer, der Unmut unter vielen Lehrern scheint groß: „Die Anmeldung war sehr mühsam und hat etwa eine Stunde gedauert“, ist etwa Edith Gegenleitner, Volksschullehrerin aus Kirchdorf, verärgert. Auch eine Pädagogin in Braunau machte ihrem Ärger Luft: „Es ist schon eine Frechheit, dass wir uns testen lassen müssen, damit wir im Unterricht keine Maske tragen müssen.“