Ein Leserreporter hat uns ein Foto von so einer coolen Skulptur geschickt: ein Schnee-Mann mit Mundschutz auf einer Parkbank und neben ihm ein Schnee-Hund. Wer sie geschaffen hat, darüber herrschte Rätselraten. Nun hat sich ein Freund des Schneekünstlers in der Redaktion gemeldet und das Geheimnnis gelüftet: „Seine Name ist Christoph Franz Sandro Tropper. Würde mich sehr freuen, wenn er bekannt gegeben wird.“ Was wir hiermit getan haben. Ehre, wem Ehre gebührt!