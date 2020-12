Linz AG Froschberg hat am Samstag beim Tischtennis-Finalturnier der Frauen-Champions-League in Linz ungeschlagen den Gruppensieg und damit das Semifinale erreicht! Das Team des Gastgebers setzte sich gegen die ungarische Equipe Budaörsi 3:0 durch. Am Vortag hatte es in Gruppe B gegen Metz einen 3:2-Erfolg gegeben, zum Auftakt war das spanische Team Girbau-Vic 3:0 besiegt worden. Villach hingegen schied mit einem 0:3 gegen Hodonin aus, blieb ohne Satzgewinn.